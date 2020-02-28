قريب من الطريق الدائرى امتلك شقتك فى صن كابيتال

(للبيع)
|شقتك فى صن كابيتال ع بعد دقائق من طريق الدائرى ومدينة الانتاج الاعلامى وout let mall وجامعات ومدارس انترناشونال وحاجات تانية كتير شقتك 180م (4 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس )بمقدم بسيط وباطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك قريب من خدماتك فى صن كابيتال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|267,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054566
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