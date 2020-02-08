قريب من الحى الدبلوماسى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك شقتك فى Town Gate قريب من الحى الدبلوماسى ومولات تجارية وملاهى ومستشفيات وكل خدماتك الترفيهية شقتك 195 م (3 غرف منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس ) باقل سعر للمتر وبالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط الرفاهية والرقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|189,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052043
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