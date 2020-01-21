قريب من الحى الحكومى هيكون ليك اكبر مشروع استثمارى

(للبيع)
|اكبر مشروع استثمارى فى حياتك هيكون فى Paris Mall اختار المساحة اللى تناسبك بالتشطيب اللى يريحك بفترة سداد طويلة جدا بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا دلوقتى على 01201135481 واحجز وحدتك فى Paris Mall وخلى مشروعك مضمون فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|110,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049974
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