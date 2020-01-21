قريب من الحى الحكومى هيكون ليك اكبر مشروع استثمارى

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قريب من الحى الحكومى هيكون ليك اكبر مشروع استثمارى - في القاهرة مصر

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اكبر مشروع استثمارى فى حياتك هيكون فى Paris Mall اختار المساحة اللى تناسبك بالتشطيب اللى يريحك بفترة سداد طويلة جدا بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا دلوقتى على 01201135481 واحجز وحدتك فى Paris Mall وخلى مشروعك مضمون فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 110,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2049974
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اختار نشاطك التجارى فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

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نشاطك التجارى هتختاره باكبر مول بالعاصمة الادارية 28 م تشطيب رخام +محارة بالقرب من اكبر منطقة مطاعم .
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21/1/2020
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18/1/2020
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17/1/2020
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القسم: 

449,000 جنيه

17/1/2020
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صورة الاعلان: اقساطك هتدفعها بعد الاستلام فى Paris Mall - في القاهرة مصر

اقساطك هتدفعها بعد الاستلام فى Paris Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ادفع اقساطك بعد الاستلام وامتلك محلك فى باريس مول 22 م تشطيب رخام +محارة قريب من أميز تقاطع مابين مح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

528,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: اكبر عائد استثماري هتلاقي في محلك بالعاصمة - في القاهرة مصر

اكبر عائد استثماري هتلاقي في محلك بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بأكبر عائد استثماري بمول SIXTY وجمب جميع مقرات البنوك ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

195,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: محل - في القاهرة مصر

محل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

على الشارع العمومى امام جامع الهدى ومدرسة الببى سى عرض الشارع حوالى 12متر المساحة 30متر 3*10+غرفة ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/1/2020
صورة الاعلان: ابدا صح وامتلك محلك فى باريس مول - في القاهرة مصر

ابدا صح وامتلك محلك فى باريس مول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بدايتك صح بامتلاك محلك التجارى فى باريس مول بواجهه بانورامية مميزة وكمان بموقع مميز مابين R3 و R2 اك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

119,000 جنيه

14/1/2020
صورة الاعلان: استنى دقيقة وتعالى استثمر فى Paris Mall - في القاهرة مصر

استنى دقيقة وتعالى استثمر فى Paris Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استنى دقيقة وتعالى امتلك محلك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية 40م بواجهه مميزة ع برج ايفيل وقريب من اك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: فرصتك للاستثمار ماتتعوضش بامتلاك مقرك الادارى فى Paris Mall - في القاهرة مصر

فرصتك للاستثمار ماتتعوضش بامتلاك مقرك الادارى فى Paris Mall

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

فرصتك للاستثمار مش هتتعوض بامتلاك مقرك الادارى 30م فى Paris Mall قريب من المدينة الرياضية و المدينة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

240,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: محلك فى اضخم واشهر مول بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

محلك فى اضخم واشهر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك وحدتك التجارية فى اضخم واشهر مول بالعاصمة الادارية واختار المساحة اللى تناسبك ما بين مساحات كت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

149,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: الاستثمار اللى نفسك فيه عندنا هتلاقيه فى باريس مول - في القاهرة مصر

الاستثمار اللى نفسك فيه عندنا هتلاقيه فى باريس مول

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

اخيرا لقيت الاستثمار اللى نفسك فيه عندنا فى Paris Mall بامتلاك محلك التجارى 31 م تشطيب رخام +محارة ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

155,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: محلك التجاري بأستثمار امن 100% بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

محلك التجاري بأستثمار امن 100% بالعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك التجاري واستثمر بأمان 100% بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sisty وهو يتميز بأنه مكان ناجح .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

360,000 جنيه

12/1/2020
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