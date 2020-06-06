قريب من الجامعة الروسية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قريب من الجامعة الروسية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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خليك قريب من الجامعة الروسية وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 190 م ( 3غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) واستمتع مع عيلتك بكل الخدمات بيوتى سنتر ومولات تجارية وكافيهات وملاهى للاطفال ونادى رياضى كل ده بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بكمبوند Town Gate بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 330,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/6/2020
رقم الإعلان: 2060297
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1/6/2020
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1/6/2020
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1/6/2020
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31/5/2020
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القسم: 

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21/5/2020
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العنوان:

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القسم: 

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21/5/2020
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20/5/2020
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20/5/2020
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