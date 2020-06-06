قريب من اكوا بارك امتلك شاليهك فى السخنة

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صورة الاعلان: قريب من اكوا بارك امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

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قريب من اكوا بارك ومطاعم وكافيهات امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش شاليهك 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 108 شهر بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وسط خدماتك فى لاسيرينا بالم بيتش
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 458,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/6/2020
رقم الإعلان: 2060300
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: باقساط تصل الى 108 شهر امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

باقساط تصل الى 108 شهر امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

قسط وانت مرتاح وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ش.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

452,000 جنيه

6/6/2020
صورة الاعلان: ابدا صيف جديد وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

ابدا صيف جديد وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

بدايتك لصيف احلى عندنا فى لاسيرينا بالم بيتش بامتلاك شاليه 110 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

3/6/2020
صورة الاعلان: عيش ع اجمل شاطئ رملى وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

عيش ع اجمل شاطئ رملى وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

ع اجمل شاطئ رملى امتلك شاليهك فى السخنة 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكان ) قريب من اكو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

3/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه فى السخنة قريب من حمامات السباحة - في السويس مصر

امتلك شاليه فى السخنة قريب من حمامات السباحة

(للبيع)

- في السويس مصر

قريب من حمامات السباحة امتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 110 م (2 غرفة نوم + ريسبشن +2 حمام +مط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

476,000 جنيه

3/6/2020
صورة الاعلان: استثمر اموالك بذكاء وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

استثمر اموالك بذكاء وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش علوى بروف 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان + حمام ) واستثم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

154,000 جنيه

1/6/2020
صورة الاعلان: عيش كل لحظة فى حياتك وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

عيش كل لحظة فى حياتك وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش كل لحظة فى حياتك وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 110 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +م.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

161,000 جنيه

1/6/2020
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صورة الاعلان: حلمك هيتحقق بامتلاك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

حلمك هيتحقق بامتلاك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش الحلم وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس 115م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

1/6/2020
صورة الاعلان: شاليهك قريب من حمامات السباحة فى السخنة - في السويس مصر

شاليهك قريب من حمامات السباحة فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من حمامات السباحة وكافيهات ومطاعم ونادى صحى (جيم +سبا +سونا ).
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

323,000 جنيه

20/5/2020
صورة الاعلان: من غير ماتفكر كتير امتلك في السخنة بأقل الاسعار - في السويس مصر

من غير ماتفكر كتير امتلك في السخنة بأقل الاسعار

(للتقسيط)

- في السويس مصر

من غير تفكير كتير امن مستقبلك ومستقبل اولادك وامتلك شاليه في لاسيرينا السخنة بأقل سعر ومن غير فوائد .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

11,000 جنيه

20/5/2020
صورة الاعلان: شوف اولادك فرحانين وامتلك شاليه في العين السخنة - في السويس مصر

شوف اولادك فرحانين وامتلك شاليه في العين السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عشان فرحت اولادك بالدنيا امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة وشوفهم فرحانين وسط الخدمات الترفيهية حمامات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

77,000 جنيه

20/5/2020
صورة الاعلان: في لاسيرينا السخنة هتستمتع بشاطئ رملي رائع - في السويس مصر

في لاسيرينا السخنة هتستمتع بشاطئ رملي رائع

(للبيع)

- في السويس مصر

في لاسيرينا السخنة هتسمتع بأحلي شاطئ رملي مع اسرتك وهتفرح اولادك بالمصيف وجمب كل الخدمات حمامات سباح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

91,000 جنيه

18/5/2020
صورة الاعلان: الرووف في لاسيرينا السخنة حاجة تانية خااالص وهتشوف البحر في اي وقت - في السويس مصر

الرووف في لاسيرينا السخنة حاجة تانية خااالص وهتشوف البحر في اي وقت

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة شاليهك بالرووف وهتشوف الرووف بشكل تاني خااالص وبشكل مختلف واصحي علي فيو للب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

18/5/2020
صورة الاعلان: بروف امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

بروف امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه بروف فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

234,000 جنيه

15/5/2020
صورة الاعلان: احلى الاوقات مع عيلتك بامتلاك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

احلى الاوقات مع عيلتك بامتلاك شاليه فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

مع عيلتك هتعيش احلى الاوقات بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريك.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

151,000 جنيه

15/5/2020
صورة الاعلان: براحة بال امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

براحة بال امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش براحة بال وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

15/5/2020
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