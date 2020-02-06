قريب من اكبر كثافة سكانية هتمتلك محلك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|محلك فى العاصمة الادارية تمليك وهيرجعلك عائد استثمارى كبير لانك قريب من اطول برج فى افريقيا واكبر كثافة سكانية فى العاصمة الادارية والمدينة الاوليمبية محلك 36 م تشطيب رخام + محارة باقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|162,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051899
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