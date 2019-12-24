قريب من اجمل شاطئ رملى امتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)
|استمتع باجمل شاطئ رملى واكوا بارك وحمامات سباحة وامتلك شاليه بحديقة رائعة 90م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) تشطيب سوبر لوكس باقل مقدم وبالتقسيط ع 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|456,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046494
175,000 جنيه
146,000 جنيه
120,000 جنيه
94,000 جنيه
107,000 جنيه
150,000 جنيه
144,000 جنيه
196,000 جنيه
164,000 جنيه
190,000 جنيه
165,000 جنيه
248,000 جنيه
133,000 جنيه
143,000 جنيه
170,000 جنيه