قريب من اجمل المساحات الخضراء امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة

(للبيع)
|امتلك شقة قريب من اجمل المساحات الخضراء وامام شارع رئيسى وسط خدماتك اللى بتحبها كافيهات ومطاعم ومول تجارى وبيوتى سنتر ونادى رياضى ومركز المؤتمرات شقتك 155م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +2 حمام +مطبخ ) بخصم 9 % وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|149,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056405
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