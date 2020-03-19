قريب من اجمل المساحات الخضراء امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قريب من اجمل المساحات الخضراء امتلك شقتك فى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

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امتلك شقة قريب من اجمل المساحات الخضراء وامام شارع رئيسى وسط خدماتك اللى بتحبها كافيهات ومطاعم ومول تجارى وبيوتى سنتر ونادى رياضى ومركز المؤتمرات شقتك 155م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +2 حمام +مطبخ ) بخصم 9 % وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 149,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/3/2020
رقم الإعلان: 2056405
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19/3/2020
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18/3/2020
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18/3/2020
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(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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18/3/2020
صورة الاعلان: استثمار للمستقبل بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

استثمار للمستقبل بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استثمر للمستقبل وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية بجاردن 180م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ ) امام .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

18/3/2020
صورة الاعلان: قريب من منطقة المولات التجارية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

قريب من منطقة المولات التجارية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتى هتقدر تعمل شوبينج كل يوم وتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من اضخم المولات التجارية بافخم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

18/3/2020
صورة الاعلان: قريب من مركز المؤتمرات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

قريب من مركز المؤتمرات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة فى تاون جيت بالعاصمة الادارية قريبة من مركز المؤتمرات وحى السفارات وممشى للدراجات وحمامات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

199,000 جنيه

18/3/2020
صورة الاعلان: امام شارع رئيسى امتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

امام شارع رئيسى امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية 170 م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +Dressing +مطبخ +.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

18/3/2020
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