قريبة من كارفور والداون تاون وخلف مطار النزهة الدولي وتبعد 5دقايق من وسط ال

قريبة من كارفور والداون تاون وخلف مطار النزهة الدولي وتبعد 5دقايق من وسط البلد وشارع قنال السويس وكوبري محرم بك وكمان علي بعد 10دقايق من البحر وبالجانب من مدارس انترناشيونال (المدرسه الامريكية المصريه-المدرسه السويسريه-المدرسه الهلاليه)وكمان مدارس خاصه ومستشفيات وصيدليات ومحلات ومولات للتسوق وجميع الخدمات الي ممكن تحتاجها كل هذا واكتر في موقع اراضينا بمساحات تبدأ من 100م لحي العماير ومساحات تبدأ من 200م لحي الفيلات كمان عندنا امكانية التقسيط وخصومات للكاش ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة ا