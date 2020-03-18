قرر واختار شاليهك فى اجمل قرى راس سدر

(للبيع)
|قرر واختار شاليهك وسط افضل خدمات فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 105 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان + حمام ) قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|167,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056349
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