قرارك للاستثمار الصح هيكون فى Paris Mall

(للتقسيط)
|اختار القرار الصح وامتلك عيادتك فى Paris Mall قريب من الحى الحكومى واطول برج فى افريقيا واكبر كثافة سكانية فى العاصمة الادارية 42 م تشطيب كامل وبالتكيفيات بانظمة سداد مختلفة اختار اللى يناسبك بدون اى فوائد يلا اتصل ع 01201135481 واعرف اقوى عروض الاستثمار فى Paris Mall
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|462,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053430
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