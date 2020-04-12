قرارك الصح باستلام شاليه بحديقة فى راس سدر

(للبيع)
|خد القرار الصح واستلم شاليهك فورا بحديقة فى راس سدر 120م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من اكوا بارك وحمامات السباحة وكافيهات باقل مقدم وبالتقسيط ع 6 سنينن بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|188,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057768
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