قدم لاسرتك احلى صيف واستلم شاليهك الان فى راس سدر

(للتقسيط)
|هتعيش احلى صيف مع اسرتك بامتلاك شاليه قريب من البحر فى راس سدر 120 م (3 غرف نوم +2 حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) تشطيب سوبر لوكس قريب من اكبر اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم واستلام فورى بسعر روعة وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا لسه الفرصة قدامك اتصل على 01201135481 وامتلك شاليهك الان فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|202,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046296
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