قبل ما فرصتك تضيع امتلك شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)

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صورة الاعلان: قبل ما فرصتك تضيع امتلك شاليهك فورا فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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الحق الفرصة قبل ما تضيع من ايدك وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكى ) قريب من اكوا بارك ومارينا للصيد وحمامات سباحة وملاعب واجمل شاطئ كل ده بالتقسيط المريح ع 72 شهر بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك الان فى راس سدر واوعى تضيع الفرصة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 180,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/12/2019
رقم الإعلان: 2045828
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليه استلام فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه استلام فورى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه فى راس سدر استلام فورى واستمتع باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة وملاعب ومطاعم وكافيهات ومرس.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: في راس سدر شاليهك تشطيب سوبر لوكس - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر شاليهك تشطيب سوبر لوكس

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وشاليهك 95م (3غرفة+2حما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر واستمتع بالهدوء - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واستمتع بالهدوء

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واستمتع بالهدوء والتناسق مع الطبيعة وشاليهك75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

52,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وشوف البحر من شاليهك - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وشوف البحر من شاليهك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في راس سدر هتشوف البحر من شاليهك وفيو مميز جدا وجمب كل خدماتك من حمامات سباحة واكوا ب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك موجود عندنا بالقرب من خدماتك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك موجود عندنا بالقرب من خدماتك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر وخليك قريب من كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومنطقة ملاعب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر شاليهك بالرووف - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليهك بالرووف

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بالرووف في لاسيرينا راس سدر واستمتع بأحلي فيو للبحر من شاليهك واحلي حفلات الشواء واستمت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

17/12/2019
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صورة الاعلان: فرصة متتعوضش في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

فرصة متتعوضش في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فرصتك متتعوضش في امتلاكك شاليه في راس سدر علي البحر وجمب الاكوا بارك ومن غير ماتدفع اي فوايد وبالتقس.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: في راس سدر هتستمتع بالهدوء والاستجمام - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر هتستمتع بالهدوء والاستجمام

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واستمتع بالهدوء والاستجمام وعيش مصيفك كله وانت مرتاح نفسيا واستمتع بخدمات القرية من.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وخليك حر في شاليهك واستمتع بخدمات القرية من حمامات سباحة - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وخليك حر في شاليهك واستمتع بخدمات القرية من حمامات سباحة

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وخليك حر في شاليهك واستمتع بخدمات القرية من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

16/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وخليك مميز - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وخليك مميز

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر علي البحر وخليك مميز واستمتع بأحلي خدمات القرية حمامات سباحة واكوا بارك ومنط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

16/12/2019
صورة الاعلان: مصيفك علي مزاجك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

مصيفك علي مزاجك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك علي البحر في راس سدر واستمتع بالفيو الروعة ومفيش احلي من السهر ع البحر وكمان هستمتع بخد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر علي حمامات سباحة - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر علي حمامات سباحة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر ع حمامات سباحة واستمتع بالمغامرة علي الاكوا بارك واسهر براحتك في المطاعم وال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

14/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر واستمتع بالخدمات - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واستمتع بالخدمات

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واستمتع بكل خدماتك جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

52,000 جنيه

14/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك بالرووف وفيو البحر الرائع في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بالرووف وفيو البحر الرائع في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك بالرووف في راس سدر يعني مش هتحتاج لحاجة تانية وهتعمل فيه كل اللي انت عاوزه من حفلات واعياد مي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

8/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر وسط احلي الخدمات - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر وسط احلي الخدمات

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر وعيش احلي ايام حياتك وفرح اولادك وكمان هتروح في اي وقت في السنة عشان جوها مع.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

8/12/2019
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