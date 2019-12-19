قبل ما فرصتك تضيع امتلك شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)
|الحق الفرصة قبل ما تضيع من ايدك وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكى ) قريب من اكوا بارك ومارينا للصيد وحمامات سباحة وملاعب واجمل شاطئ كل ده بالتقسيط المريح ع 72 شهر بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك الان فى راس سدر واوعى تضيع الفرصة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045828
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