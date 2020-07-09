قبل فوات الاوان امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate

(للتقسيط)
|قبل فوات الاوان امتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط افضل خدمات مطاعم وكافيهات ومستشفيات وحمامات سباحة وخدمات تانية كتير كلها قريبة من شقتك 155 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل سعر للمتر وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك قبل فوات الاوان وسط افضل خدمات فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|316,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062605
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