قبل زيادة الاسعار امتلك شاليهك فى راس سدر

(للتقسيط)
|قبل زيادة الاسعار امتلك شاليهك وسط كل الخدمات اللى بتحبها اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم ومارينا للصيد شاليهك 125م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكان ) باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع01201135481 وامتلك شاليهك قبل زيادة الاسعار فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|198,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057190
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