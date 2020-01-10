قبل زيادة الاسعار امتلك شاليهك بروف خاص فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|امتلك شاليهك على اكبر حمام سباحة فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس 125م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) وبالقرب من مول تجارى وملاهى للاطفال وكل ده باسعار خيالية واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة اتصل على 01201135481 والحق مكانك عندنا قبل زيادة الاسعار فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048335
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