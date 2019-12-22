قبل زيادة الاسعار امتلك شاليهك بروف خاص فى لاسيرينا بالم بيتش

امتلك شاليهك على اكبر حمام سباحة فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بالقرب من مول تجارى وملاهى للاطفال واكوا بارك كل ده باسعار خيالية واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة اتصل على 01201135481 والحق مكانك عندنا قبل زيادة الاسعار فى السخنة