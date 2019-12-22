قبل زيادة الاسعار امتلك شاليهك بروف خاص فى لاسيرينا بالم بيتش

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صورة الاعلان: قبل زيادة الاسعار امتلك شاليهك بروف خاص فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

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امتلك شاليهك على اكبر حمام سباحة فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بالقرب من مول تجارى وملاهى للاطفال واكوا بارك كل ده باسعار خيالية واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة اتصل على 01201135481 والحق مكانك عندنا قبل زيادة الاسعار فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 164,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/12/2019
رقم الإعلان: 2046118
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فرصة ومتضيعاش شاليهك بview ع اكوا بارك فى السخنة - في السويس مصر

فرصة ومتضيعاش شاليهك بview ع اكوا بارك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

فرصة ومضيعهاش من ايدك شاليهك بروف خاص فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس ب110م (2 غرفة نوم +ريسبش.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: عيش اجمل اللحظات مع اسرتك وامتلك شاليه ف السخنة - في السويس مصر

عيش اجمل اللحظات مع اسرتك وامتلك شاليه ف السخنة

(للبيع)

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اجمل اللحظات هتعيشها وانت معانا فى لاسيرينا بالم بيتش امتلك شاليه 115م ( 2 غرفة نوم +2 حمام+ريسبشن +.
العنوان:

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القسم: 

165,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في السخنة وسط المعالم الحضارية - في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة وسط المعالم الحضارية

(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

248,000 جنيه

22/12/2019
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امتلك شاليهك مفروش ف السخنة ومش هتحتاج لحاجة تانية

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة مفروش ومش هتحتاج لحاجة تانية خالص وجمب كل خدماتك من مول تجاري ومارينا للصيد و.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

133,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: استمتع باجمل الحفلات مع اجمل بحر فى السخنة - في السويس مصر

استمتع باجمل الحفلات مع اجمل بحر فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع باجمل الحفلات فى اجمل قرى السخنة وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 90 م بروف (2 غرفة نوم +ريسبشن +.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

143,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: كل احلامك هتتحقق بامتلاك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

كل احلامك هتتحقق بامتلاك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

حقق كل احلامك وامتلك شاليه دور اول بتراس 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر+ريسبشن +مط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

19/12/2019
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صورة الاعلان: في السخنة هتقضي احلي ايام حياتك - في السويس مصر

في السخنة هتقضي احلي ايام حياتك

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة وقضي احلي ايام حياتك في احلي مصيف مع عيلتك او صحابك وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

124,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: بفلوس الايجار امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

بفلوس الايجار امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في السخنة و وفر فلوس الايجار وكمان ممكن تستثمر في براحتك جدا طول ايام السنة وهتستمتع بخدمات ال.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

92,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: عايز تمتلك شاليه بالتقسيط فى السخنة - في السويس مصر

عايز تمتلك شاليه بالتقسيط فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه بالتقسيط فى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع بكل الخدمات اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيه.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

171,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: كل خدماتك جمب شاليهك في السخنة - في السويس مصر

كل خدماتك جمب شاليهك في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة بمقدم بسيط ومن غير ماتدفع اي فوايد وبالتقسيط المريح وكل الخدمات جمب شاليهك من.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

104,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: تميز بامتلاك شاليه بحديقة فى السخنة - في السويس مصر

تميز بامتلاك شاليه بحديقة فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

انت مميز بامتلاك شاليه بحديقة خاصة فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس واستمتع بكل الخدمات اكوا با.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

181,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: عايز الخصوصية تعالى امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

عايز الخصوصية تعالى امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش الخصوصية وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش بحديقة خاصة 110 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: بتدور ع الاستثمار المضمون تعالى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

بتدور ع الاستثمار المضمون تعالى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

استثمارك صح بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس قريب من مرسى اليخوت ومارينا للصيد وم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: عاين بنفسك ع الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

عاين بنفسك ع الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

عاين بنفسك ع الطبيعة وعيش احلى جو فى السخنة وامتلك شاليهك تشطيب سوبر لوكس 90م (2 غرفة نوم +ريسبشن +م.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

144,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليهك تسطيب سوبر لوكس في السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليهك تسطيب سوبر لوكس في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد والشاليه 120م (3غرفة+2ح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

275,000 جنيه

18/12/2019
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