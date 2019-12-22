قبل زيادة الاسعار امتلك شاليهك بروف خاص فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|امتلك شاليهك على اكبر حمام سباحة فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بالقرب من مول تجارى وملاهى للاطفال واكوا بارك كل ده باسعار خيالية واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة اتصل على 01201135481 والحق مكانك عندنا قبل زيادة الاسعار فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|164,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046118
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