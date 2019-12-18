قبل الاتصال اقرأ الاعلان جيدا

مطلوب بشركة خدمات بترولية ( شركة خدمات خاصة ) للعمل * سائقين رخصة مهنية اولى - يسوق تريلا * ميكانيكية ديزل نقل تقيل * كهربائى سيارات نقل تقيل الشروط المطلوبة : - يشترط الخبرة فى الوظائف المهنية - الحضور بالاوراق ( شهادة الميلاد - المؤهل - الجيش - البطاقة ) المميزات : - رواتب مميزة جدا حسب كل تخصص - عقود عمل وتثبيت للموظف المميز - تامينات صحى واجتماعى شرائح اولى المقابلات يوميا من 10 ص الى 4 م والاتصال من 10 ص الى 8 م او اتصل لتحديد المقابلة : 0226361013 - 01156432683 - 01229665815