قبل الاتصال اقرأ الاعلان جيدا

(فرصة عمل)
|مطلوب بشركة خدمات بترولية ( شركة خدمات خاصة ) للعمل * سائقين رخصة مهنية اولى - يسوق تريلا * ميكانيكية ديزل نقل تقيل * كهربائى سيارات نقل تقيل الشروط المطلوبة : - يشترط الخبرة فى الوظائف المهنية - الحضور بالاوراق ( شهادة الميلاد - المؤهل - الجيش - البطاقة ) المميزات : - رواتب مميزة جدا حسب كل تخصص - عقود عمل وتثبيت للموظف المميز - تامينات صحى واجتماعى شرائح اولى المقابلات يوميا من 10 ص الى 4 م والاتصال من 10 ص الى 8 م او اتصل لتحديد المقابلة : 0226361013 - 01156432683 - 01229665815
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|masr services
|التليفون:
|-01063542853
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|العنوان:
|- حمامات القبه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045555
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
400 دينار
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