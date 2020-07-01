قاعه الكاميليا للافراح والموتمرات

(للإيجار)
|الفرحه عليك والباقي علينا عروض قاعة الكاميليا ل50 شخص بوفيه لعدد 50 شخص معجنات - حلا شاي -قهوه -عصيرات طبيعيه كيكه ثلاث أدوار عاملات الخدمه + مسؤله عبايات الكوشه دي جي ب 5500 ريال فقط للحجز والاستفسار 0552682229
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبير محمد
|التليفون:
|0552682229
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|العنوان:
|حي البغداديه الغربيه- جده
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062104
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1 ريال
2,000 ريال
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1 ريال
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
100 ريال
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1 ريال
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1 ريال
1 ريال