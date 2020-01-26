قاعات مذاكرة في طنطا

(فرص)
|لو بتدور علي مكان تذاكر فيه انت وصحابك و يكون هادي Gohub coworkingspace مكان تقدر تذاكر و تقفل المنهج فيه من غير دوشة الكافيهات و الجامعة مش بس كده ده كمان في coffe Bar تقدر تشرب أي مشروب فيه و بأسعار خيالية يعني هتيجي تقعد و تذاكر و تشرب اللي انت عايزه و كل ده مش هيكلفك حاجه. للحجز و الاستعلام : 01010710069/ 0403272151 العنوان : طنطا _ أول ش البحر _ برج العاصمة بجوار كريب&وافل _ الدور الخامس و تابعونا على الصفحة: /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Gohub co working space
|التليفون:
|01010710069 - 0403272151
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|العنوان:
|طنطا- أول ش البحر - برج العاصمة بجوار كريب& وافل - الدور الخامس- طنطا
الغربية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050617
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