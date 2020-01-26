قاعات مذاكرة في طنطا

لو بتدور علي مكان تذاكر فيه انت وصحابك و يكون هادي Gohub coworkingspace مكان تقدر تذاكر و تقفل المنهج فيه من غير دوشة الكافيهات و الجامعة مش بس كده ده كمان في coffe Bar تقدر تشرب أي مشروب فيه و بأسعار خيالية يعني هتيجي تقعد و تذاكر و تشرب اللي انت عايزه و كل ده مش هيكلفك حاجه. للحجز و الاستعلام : 01010710069/ 0403272151 العنوان : طنطا _ أول ش البحر _ برج العاصمة بجوار كريب&وافل _ الدور الخامس و تابعونا على الصفحة: /