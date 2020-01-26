قاعات مذاكرة في طنطا

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قاعات مذاكرة في طنطا - في الغربية مصر

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لو بتدور علي مكان تذاكر فيه انت وصحابك و يكون هادي Gohub coworkingspace مكان تقدر تذاكر و تقفل المنهج فيه من غير دوشة الكافيهات و الجامعة مش بس كده ده كمان في coffe Bar تقدر تشرب أي مشروب فيه و بأسعار خيالية يعني هتيجي تقعد و تذاكر و تشرب اللي انت عايزه و كل ده مش هيكلفك حاجه. للحجز و الاستعلام : 01010710069/ 0403272151 العنوان : طنطا _ أول ش البحر _ برج العاصمة بجوار كريب&وافل _ الدور الخامس و تابعونا على الصفحة: /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Gohub co working space
التليفون: 01010710069 - 0403272151

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: طنطا- أول ش البحر - برج العاصمة بجوار كريب& وافل - الدور الخامس- طنطا
الغربية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/1/2020
رقم الإعلان: 2050617
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صورة الاعلان: أماكن للمذاكرة في طنطا - في الغربية مصر

أماكن للمذاكرة في طنطا

(فرص)

- في الغربية مصر

لو بتدور علي مكان تذاكر فيه انت وصحابك و يكون هادي GoHub co working space مكان تقدر تذاكر و تقفل ا.
العنوان:

الغربية - مصر

اتصل

26/1/2020
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