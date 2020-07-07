قاعات محاضرات كورسات اجتماعات بافضل الاسعار

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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|top master
|التليفون:
|01005064264
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|العنوان:
|أول مكرم عبيد - مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062472
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