قاعات محاضرات كورسات اجتماعات بافضل الاسعار

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قاعات محاضرات كورسات اجتماعات بافضل الاسعار - في القاهرة مصر

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صباح الخير يا فندم متاح عدد ٢٠ قاعه بمدينه نصر مجهزة للايجار بالساعه او المحاضرة او الكورس لتقديم دوراتكم التدريبية علي الشوارع الرئيسية ◼مكرم عبيد ◼عباس العقاد ◼مصطفي النحاس ◼الطيران و متفرعاتهم القاعات من ٥ افراد حتي ٢٥٠ فرد . 🔸 كراسي محاضرات بمسند. 🔸 ترابيزات وكراسي. 🔸 ترابيزات اجتماعات. 🔸 كراسي سينما. جميع القاعات مكيفة و بها سبورة و بروجكتور و شاشة ٥٠" بالاضافة الي الخدمات الادارية مثل:- ◼تحصيل الرسوم وكتابه الايصالات والمتابعه الدورية معكم بالجروب لكل شخص يدفع سواء كاش او فيزا. ◼ال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: TOP MASTER
التليفون: 01005064264

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العنوان: مكرم عبيد- مدينة نصر-القاهرة- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 40 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/3/2020
رقم الإعلان: 2055095
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لسة اللي جاي احلي بأمتلاكك مكتب جديد في العاصمة - في القاهرة مصر

لسة اللي جاي احلي بأمتلاكك مكتب جديد في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لسة اللي جاي احلي بأمتلاكك مكتب جديد في العاصمة الادارية الجديدة وبداية استثمار جديدة في مول sixty ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

119,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: دلوقتي مكتبك بالعاصمة تشطيب كامل بالتكييفات - في القاهرة مصر

دلوقتي مكتبك بالعاصمة تشطيب كامل بالتكييفات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتي امتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة بمساحة 50م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد .
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3/3/2020
صورة الاعلان: بأقل الاسعار خدلك مكتب بالعاصمة الادارية وبدون مقدم - في القاهرة مصر

بأقل الاسعار خدلك مكتب بالعاصمة الادارية وبدون مقدم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خدلك مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار واستمتع بالخدمات اللي جمب مكتبك من محلات تجارية ومط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: مكتبك بالعاصمة الادارية بجانب مقرات البنوك الرئيسية - في القاهرة مصر

مكتبك بالعاصمة الادارية بجانب مقرات البنوك الرئيسية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك بالعاصمة الادراية الجديدة بمساحة 60م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

1/3/2020
صورة الاعلان: مكتبك الاداري امام اكبر شبكة مواصلات بالعاصمة - في القاهرة مصر

مكتبك الاداري امام اكبر شبكة مواصلات بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك الاداري بموقعه المميز جدا بالعاصمة الادارية الجديدة ويقع امام وزارة المالية مباشرة وامام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: مكتبك الاداري دليلك لاستثمار جديد بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

مكتبك الاداري دليلك لاستثمار جديد بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك الاداري في العاصمة الادارية الجديدة وهيكون بداية استثمار جديد ليك ولاولادك لانه امام وزا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

26/2/2020
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صورة الاعلان: مكتبك الاداري بدون فوائد بالعاصمة - في القاهرة مصر

مكتبك الاداري بدون فوائد بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك الاداري الجديد بالعاصمة الادارية الجديدة بموقع متميز جدا بمول sixty بالحي المالي والحكوم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

225,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: فرصة مميزة جدا بأمتلاكك مكتبك الخاص بالعاصمة - في القاهرة مصر

فرصة مميزة جدا بأمتلاكك مكتبك الخاص بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصتك جتلك لحد عندك لامتلاكك مكتبك الخاص بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر وبدون مقدم وبدون فوائد و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: بانظمة سداد مختلفة امتلك مكتبك فى Paris Mall - في القاهرة مصر

بانظمة سداد مختلفة امتلك مكتبك فى Paris Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اختار نظام السداد اللى يريحك وامتلك مكتبك فى باريس مول بالعاصمة الادارية 25 م تشطيب كامل وبالتكيفيات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

275,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: امتلك مكتبك الاداري بمول بالعاصمة بدون مقدم - في القاهرة مصر

امتلك مكتبك الاداري بمول بالعاصمة بدون مقدم

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك الاداري بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty واستمتع بأستثمار دائم ومربح لانه بالحي الما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: مكتبك علي اكبر لاند سكيب بالعاصمة - في القاهرة مصر

مكتبك علي اكبر لاند سكيب بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة بأطلالة رائعة علي اللاند سكيب من مكتبك وزيادة الاستثمار ويقع ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: كبر شركتك وامتلك مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

كبر شركتك وامتلك مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كبر شركتك وامتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة بأميز مول بالحي المالي وامام وزارة المالية مباشرة و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

131,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: امتلك مكتب بالعاصمة بموقع مميز جدا - في القاهرة مصر

امتلك مكتب بالعاصمة بموقع مميز جدا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة بموقع مميز جدا بمول sixty امام وزارة المالية مباشرة ومدينة الف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: مستقبلك مضمون بامتلاك مقرك الادارى فى باريس مول - في القاهرة مصر

مستقبلك مضمون بامتلاك مقرك الادارى فى باريس مول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مقرك الادارى فى باريس مول وخلى مستقبلك مضمون مقرك الادارى 31 م تشطيب كامل وبالتكيفيات قريب من .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

341,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: امتلك مكتب بالعاصمة الادارية بأقل الاسعار وبدون مقدم - في القاهرة مصر

امتلك مكتب بالعاصمة الادارية بأقل الاسعار وبدون مقدم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار وبدون مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد ومساحته 4.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

15/2/2020
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