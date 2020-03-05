قاعات محاضرات كورسات اجتماعات بافضل الاسعار

صباح الخير يا فندم متاح عدد ٢٠ قاعه بمدينه نصر مجهزة للايجار بالساعه او المحاضرة او الكورس لتقديم دوراتكم التدريبية علي الشوارع الرئيسية ◼مكرم عبيد ◼عباس العقاد ◼مصطفي النحاس ◼الطيران و متفرعاتهم القاعات من ٥ افراد حتي ٢٥٠ فرد . 🔸 كراسي محاضرات بمسند. 🔸 ترابيزات وكراسي. 🔸 ترابيزات اجتماعات. 🔸 كراسي سينما. جميع القاعات مكيفة و بها سبورة و بروجكتور و شاشة ٥٠" بالاضافة الي الخدمات الادارية مثل:- ◼تحصيل الرسوم وكتابه الايصالات والمتابعه الدورية معكم بالجروب لكل شخص يدفع سواء كاش او فيزا. ◼ال