قاعات محاضرات كورسات اجتماعات بافضل الاسعار

(للإيجار)
|صباح الخير يا فندم متاح عدد ٢٠ قاعه بمدينه نصر مجهزة للايجار بالساعه او المحاضرة او الكورس لتقديم دوراتكم التدريبية علي الشوارع الرئيسية ◼مكرم عبيد ◼عباس العقاد ◼مصطفي النحاس ◼الطيران و متفرعاتهم القاعات من ٥ افراد حتي ٢٥٠ فرد . 🔸 كراسي محاضرات بمسند. 🔸 ترابيزات وكراسي. 🔸 ترابيزات اجتماعات. 🔸 كراسي سينما. جميع القاعات مكيفة و بها سبورة و بروجكتور و شاشة ٥٠" بالاضافة الي الخدمات الادارية مثل:- ◼تحصيل الرسوم وكتابه الايصالات والمتابعه الدورية معكم بالجروب لكل شخص يدفع سواء كاش او فيزا. ◼ال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|TOP MASTER
|التليفون:
|01005064264
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|العنوان:
|مكرم عبيد- مدينة نصر-القاهرة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|40 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055095
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