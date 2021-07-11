قاعات تدريب للايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

(للإيجار)
|في صرح انتا صـاحـب المـكـان ،، ▪️لو انتا Trainer أو Freelancer أو Personal_Coach أو Training_center او Student و بتدور علي مكان مريح وقريب ليك يبقي مكانك عندنا في صرح سواء كونت بتدور علي #قاعه كبيره او #مساحه_عمل_مشتركه عشان تعمل #تدريبك او الكورس بتاعك🤔 ▪️أو محاضر أو بتقدم أي sessions وعايز قاعات محاضرات و الاهم جهزنالك online room# مجهزة بإنترنت بسرعة قوية او لو انتا عايز تستغل وقتك انت واصحابك وتقعدوا تذاكروا أو تشرحلهم، عندكم Assignment أو Project
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أكاديمية صرح
|التليفون:
|01204444993
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|العنوان:
|410 شارع الهرم - نصر الدين أعلى مكتبة ألوان وبنك بلوم. و دقيقت, قاعات تأجير في الهرم- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100279
50 جنيه