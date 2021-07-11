قاعات تدريب للايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

(للإيجار)

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صورة الاعلان: قاعات تدريب للايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع ) - في الجيزة مصر

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في صرح انتا صـاحـب المـكـان ،، ▪️لو انتا Trainer أو Freelancer أو Personal_Coach أو Training_center او Student و بتدور علي مكان مريح وقريب ليك يبقي مكانك عندنا في صرح سواء كونت بتدور علي #قاعه كبيره او #مساحه_عمل_مشتركه عشان تعمل #تدريبك او الكورس بتاعك🤔 ▪️أو محاضر أو بتقدم أي sessions وعايز قاعات محاضرات و الاهم جهزنالك online room# مجهزة بإنترنت بسرعة قوية او لو انتا عايز تستغل وقتك انت واصحابك وتقعدوا تذاكروا أو تشرحلهم، عندكم Assignment أو Project
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أكاديمية صرح
التليفون: 01204444993

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العنوان: 410 شارع الهرم - نصر الدين أعلى مكتبة ألوان وبنك بلوم. و دقيقت, قاعات تأجير في الهرم- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/7/2021
رقم الإعلان: 2100279
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صورة الاعلان: قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع ) - في الجيزة مصر

قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

عندك ميتنج مهم ؟ هتقابل client ومش عارف هتقابله فين ؟ عايز مكان هادى من غير دخان شيشة و ماتشات زهق.
العنوان:

الجيزة - مصر

50 جنيه

11/7/2021
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