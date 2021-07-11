قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

عندك ميتنج مهم ؟ هتقابل client ومش عارف هتقابله فين ؟ عايز مكان هادى من غير دخان شيشة و ماتشات زهقت من قاعده الكافيهات واسعارهم المبالغ فيها . ما تحتارش و إنت بتختار المكان، في صرح تقدر تخلص شغلك و ال meetings بتاعتك كلها عندنا في هدوء و أجواء مناسبة الشغل عليك والمكان علينا بنوفرلك: Meeting Rooms White Board Free WiFi Air Conditioner Projector