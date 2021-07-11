قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع ) - في الجيزة مصر

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عندك ميتنج مهم ؟ هتقابل client ومش عارف هتقابله فين ؟ عايز مكان هادى من غير دخان شيشة و ماتشات زهقت من قاعده الكافيهات واسعارهم المبالغ فيها . ما تحتارش و إنت بتختار المكان، في صرح تقدر تخلص شغلك و ال meetings بتاعتك كلها عندنا في هدوء و أجواء مناسبة الشغل عليك والمكان علينا بنوفرلك: Meeting Rooms White Board Free WiFi Air Conditioner Projector
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أكاديمية صرح
التليفون: 01204444993 __ 01226646845

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العنوان: اول شارع الهرم الرئيسي- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/7/2021
رقم الإعلان: 2099614
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة بالدور الأرضي مساحتها 100م بالمندرة بحري بالاسكندرية سكنية - ادارية

شقة بالدور الأرضي مساحتها 100م بالمندرة بحري بالاسكندرية سكنية - ادارية

(للبيع)

من المالك مباشرة فرصة شقة لقطة بالدور الأرضي 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام مساحتها 100م بالمندرة بحري بالا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

550,000 جنيه مصري

11/7/2021
صورة الاعلان: خدمه عملاء

خدمه عملاء

(فرصة عمل)

خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من ك.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

11/7/2021
صورة الاعلان: Call center agent

Call center agent

(فرصة عمل)

كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000ج وشهر تدريب مدفوع الأجر شرط الالتزام في العمل واجادة اس.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

11/7/2021
صورة الاعلان: مدخل بيانات

مدخل بيانات

(فرصة عمل)

مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لايقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – توف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

11/7/2021
صورة الاعلان: ايجار H1 لتوصيلات الاسكندريه

ايجار H1 لتوصيلات الاسكندريه

(مطلوب للإيجار)

ايجار H1 لتوصيلات الاسكندريه للايجار فان اتش وان شركه تورست كار 01121759535 للايجار هيونداى 7 اف.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

11/7/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع بالتقسيط بقرية بدر الساحل الشمالى استلم فورى

شاليه للبيع بالتقسيط بقرية بدر الساحل الشمالى استلم فورى

(للتقسيط)

الساحل الشمالى قرية بدر ك84 على البحر كاملة المرافق والخدمات العامه والترفيهيه وشاطئ رملى شاليه ارض.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

1,400,000 جنيه

11/7/2021
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صورة الاعلان: مصنع 2000م للبيع مسجل عفد ازرق

مصنع 2000م للبيع مسجل عفد ازرق

(للبيع)

مصنع 2000م للبيع مسجل عفد ازرق كهربا 3 فازمبنى 1500م 1000 خرسانة و 500 جمالون مطلوب 8 مليون 0100191.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

11/7/2021
صورة الاعلان: (اخناتون عقارات الهرم) مخزن جمالون 850 م للايجار دائري منيب منصوريه هرم

(اخناتون عقارات الهرم) مخزن جمالون 850 م للايجار دائري منيب منصوريه هرم

(للإيجار)

مخزن جمالون مميز جدا للايجار 850 م دائري المنيب نزله منصوريه هرم كامل المرافق / أرضيه هليكوبيتر / م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/7/2021
صورة الاعلان: مهندسين معماري / تخطيط عمراني / مساحة / GIS

مهندسين معماري / تخطيط عمراني / مساحة / GIS

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لكبري الشركات في المنطقه الجنوبية بالسعودية ✈️ 1-مهندسين معماري / تخطيط عمرا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/7/2021
صورة الاعلان: ماكينة تصوير مكتبية الوان

ماكينة تصوير مكتبية الوان

(للبيع)

ماكينه مكتبيه ماركه زيروكس ابيض واسود والوان استيراد وارد الخارج كسر زيرو بالضمان فقط ب 3750 جنية.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,750 جنيه

11/7/2021
صورة الاعلان: لماذا كمبوند ابهى ب6اكتوبر ؟افضل المشاريع السكنية ب6اكتوبر

لماذا كمبوند ابهى ب6اكتوبر ؟افضل المشاريع السكنية ب6اكتوبر

(للبيع)

لماذا كمبوند ابهي حياه افضل المشاريع السكنية في ٦اكتوبر والتوسعات الشمالية ابهى حياه .التقال.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

اتصل

11/7/2021
صورة الاعلان: مندوب مبيعات خرسانة جاهزة بالسعودية

مندوب مبيعات خرسانة جاهزة بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب مندوب مبيعات خرسانة جاهزة بالسعودية خبرة من 5 : 7 سنوات فى نفس المجال السن من 30 : 35 سنة .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

11/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بمكه المكرمه#صيادله

مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بمكه المكرمه#صيادله

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بمكه المكرمه#صيادله المطلوب : •السن لا يزيد عن 35 سنه •.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

10/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بالرياض #طبيب بيطري

مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بالرياض #طبيب بيطري

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بالرياض #طبيب بيطري المطلوب: •السن لا يزيد عن 35 سنه •خ.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

10/7/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع 110م بالحي الرابع ب6 أكتوبر

شقه للبيع 110م بالحي الرابع ب6 أكتوبر

(للبيع)

شقه للبيع 110م بالحي الرابع ب6 أكتوبر موقع مميز بالحي الرابع ودقائق إلي ميدان الحصري التقسيم ( غرف.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

550,000 جنيه

10/7/2021
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