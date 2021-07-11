قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

(للإيجار)
|عندك ميتنج مهم ؟ هتقابل client ومش عارف هتقابله فين ؟ عايز مكان هادى من غير دخان شيشة و ماتشات زهقت من قاعده الكافيهات واسعارهم المبالغ فيها . ما تحتارش و إنت بتختار المكان، في صرح تقدر تخلص شغلك و ال meetings بتاعتك كلها عندنا في هدوء و أجواء مناسبة الشغل عليك والمكان علينا بنوفرلك: Meeting Rooms White Board Free WiFi Air Conditioner Projector
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أكاديمية صرح
|التليفون:
|01204444993 __ 01226646845
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|العنوان:
|اول شارع الهرم الرئيسي- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099614
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