قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

(للإيجار)
|قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي محتاج مكان تعمل فيه (أيفنت - كورس – ورشه عمل – اجتماع – استقبال عملاء ) قاعات مكيفه ومجهزه علي اعلي مستوي فندقي - بنوفرلك كل الامكانيات اللي ممكن تحتاجها اثناء وجودك عندنا . (وايت بورد – بروجيكتور – شاشه عرض – خدمة انترنت–– سوند سيستم كامل) بنقدملك خدمات أدارية + طقم أستقبال لتنسيق أعمالك داخل المكان +خدمة طباعة وتصوير + كوفى بريك اسعارنا تنافسيه جدااا + موقعنا مميز جدا . لمزيد من المعلومات الاتصال علي الرقم الموجود بالاعلان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أكاديمية صرح
|التليفون:
|01204444993 __ 01226646845
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|410 شارع الهرم - نصر الدين أعلى مكتبة ألوان وبنك بلوم. و دقيقتين من مترو الجيزة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096277
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