قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع ) - في الجيزة مصر

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قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي محتاج مكان تعمل فيه (أيفنت - كورس – ورشه عمل – اجتماع – استقبال عملاء ) قاعات مكيفه ومجهزه علي اعلي مستوي فندقي - بنوفرلك كل الامكانيات اللي ممكن تحتاجها اثناء وجودك عندنا . (وايت بورد – بروجيكتور – شاشه عرض – خدمة انترنت–– سوند سيستم كامل) بنقدملك خدمات أدارية + طقم أستقبال لتنسيق أعمالك داخل المكان +خدمة طباعة وتصوير + كوفى بريك اسعارنا تنافسيه جدااا + موقعنا مميز جدا . لمزيد من المعلومات الاتصال علي الرقم الموجود بالاعلان
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أكاديمية صرح
التليفون: 01204444993 __ 01226646845

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 410 شارع الهرم - نصر الدين أعلى مكتبة ألوان وبنك بلوم. و دقيقتين من مترو الجيزة- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/6/2021
رقم الإعلان: 2096277
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مرايل جلد - طاقيه شيف

مرايل جلد - طاقيه شيف

(للبيع)

مرايل جلد - طاقيه شيف 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: لبس مهندس اطفال - صور موديلات ملابس مهنيه للاطفال

لبس مهندس اطفال - صور موديلات ملابس مهنيه للاطفال

(للبيع)

لبس مهندس اطفال - صور موديلات ملابس مهنيه للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: اسعار بدل عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم )

اسعار بدل عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

اسعار بدل عمال نظافه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطعم - متجر يونيفورم مطاعم

يونيفورم مطعم - متجر يونيفورم مطاعم

(للبيع)

يونيفورم مطعم - متجر يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: قريب من حمامات السباحة امتلك شاليهك استلام فورى فى ماليبو

قريب من حمامات السباحة امتلك شاليهك استلام فورى فى ماليبو

(للبيع)

خليك مطمن ع ولادك وامتلك شاليهك قريب من حمامات السباحة فى ماليبو السخنة وجمب كل الخدمات اللى بتحبها .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

274,000 جنيه

7/6/2021
صورة الاعلان: مارس رياضتك المفضلة ع اجمل شاطئ رملى فى ماليبو السخنة

مارس رياضتك المفضلة ع اجمل شاطئ رملى فى ماليبو السخنة

(للبيع)

العب رياضة كل يوم ع اجمل شاطئ رملى فى ماليبو السخنة و خليك جمب خدماتك جيم ونادى صحى و منطقة ملاعب و .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

394,000 جنيه

7/6/2021
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صورة الاعلان: امتلك شالية للبيع علي شواطئ راس سدر

امتلك شالية للبيع علي شواطئ راس سدر

(للبيع)

امتلك شاليهك واستمتع بالمميزات الخاصة انت واسرتك بفيو رائع علي البحر مساحة 90 م تشمل (2 غرفه + 2 حما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

7/6/2021
صورة الاعلان: Ahmed Abdel Kahaar Aldardeer

Ahmed Abdel Kahaar Aldardeer

(للبيع)

مركز الدكتور أحمد عبد القهار عاشور للجراحات والحالات الحاجة استئصال المرارة بالفتح والمنظار وحالات ا.
العنوان:

سوهاج - مصر

120 جنيه

7/6/2021
صورة الاعلان: مدخل بيانات

مدخل بيانات

(فرصة عمل)

مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – تو.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

7/6/2021
صورة الاعلان: شقه بفيصل العشرين سوبر لوكس للبيع مساحه 120 متر

شقه بفيصل العشرين سوبر لوكس للبيع مساحه 120 متر

(للبيع)

شقة للبيع فيصل العشرين سوبر لوكس للبيع مساحه ١٢٠متر ريسبشن كبير جدا و غرفتين منها .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

350,000 جنيه

7/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك فى اجمل كمبوند فى ال R7 قريب من Club House

امتلك شقتك فى اجمل كمبوند فى ال R7 قريب من Club House

(للبيع)

قريب من ارقى Club House امتلك شقتك فى كمبوند الموندو بالعاصمة الادارية مع اجمل فيو ع لاند سكيب وكريس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

143,000 جنيه

7/6/2021
صورة الاعلان: باطلالة مميزة ع لاند سكيب امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

باطلالة مميزة ع لاند سكيب امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

باجمل فيو ع لاند سكيب امتلك شقة فى كمبوند il mondo بمنطقة الR7 وقريبة من حى السفارات و مطار العاصمة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

123,000 جنيه

7/6/2021
صورة الاعلان: أخصائيين وأخصائيات طوارئ

أخصائيين وأخصائيات طوارئ

(فرصة عمل)

مطلـوب للعمل بمجمع طبى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيين وأخصائيات طوارئ ماجستير.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

7/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائية جلدية

مطلوب اخصائية جلدية

(فرصة عمل)

لمجمع طبى بمدينة الطائف بالسعودية اخصائيات جلدية خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير ترسل سيرة ذاتية.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

7/6/2021
صورة الاعلان: الحق العروض على اقوى الالات تصوير مستندات

الحق العروض على اقوى الالات تصوير مستندات

(للبيع)

خصم 20 % على اقوى الات تصوير المستندات الليزر الاسود اله تصوير مستندات xerox 5755 -سرعه 55 صوره .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

6/6/2021
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