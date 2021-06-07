قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي محتاج مكان تعمل فيه (أيفنت - كورس – ورشه عمل – اجتماع – استقبال عملاء ) قاعات مكيفه ومجهزه علي اعلي مستوي فندقي - بنوفرلك كل الامكانيات اللي ممكن تحتاجها اثناء وجودك عندنا . (وايت بورد – بروجيكتور – شاشه عرض – خدمة انترنت–– سوند سيستم كامل) بنقدملك خدمات أدارية + طقم أستقبال لتنسيق أعمالك داخل المكان +خدمة طباعة وتصوير + كوفى بريك اسعارنا تنافسيه جدااا + موقعنا مميز جدا . لمزيد من المعلومات الاتصال علي الرقم الموجود بالاعلان