قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
بدأ السنة الجديدة بشكل مختلف مع #صرح 🖌و استعد لشغلك و انت مرتاح 🔍بتدور علي #قاعه كبيره🤔 او #مساحه_عمل_مشتركه عشان تعمل تدريبك او الكورس بتاعك ويكون مكان مريح بالنسبالك وللمتدربين ويكون #سعره مناسب يبقي طلبك عندنا في #اكاديميه #صرح و سعرها كمان مناسب جدا 📌 هتلاقي كل القاعات مجهزة ل ( #كورسات – #تدريب – #ورش_عمل – #جلسات_لايف_كوتش – #أيفنتات – #مؤتمرات – #أجتماعات ) قاعات مجهزة ب ( وايت بورد + بورجكتور + شاشة عرض + ساوند سيستم )🤭
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أكاديمية صرح
التليفون: 01204444993 __ 01226646845

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: اول شارع الهرم الرئيسي- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/2/2021
رقم الإعلان: 2083889
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع ) - في الجيزة مصر

قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

ومساحه عمل مشتركه عشان تعمل تدريبك او الكورس بتاعك ويكون مكان مريح بالنسبالك وللمتدربين ويكون سعره.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

50 جنيه

2/1/2021
صورة الاعلان: قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع ) - في الجيزة مصر

قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

ومساحه عمل مشتركه عشان تعمل تدريبك او الكورس بتاعك ويكون مكان مريح بالنسبالك وللمتدربين ويكون سعره.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

50 جنيه

2/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager