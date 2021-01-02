قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

بدأ السنة الجديدة بشكل مختلف مع #صرح 🖌و استعد لشغلك و انت مرتاح 🔍بتدور علي #قاعه كبيره🤔 او #مساحه_عمل_مشتركه عشان تعمل تدريبك او الكورس بتاعك ويكون مكان مريح بالنسبالك وللمتدربين ويكون #سعره مناسب يبقي طلبك عندنا في #اكاديميه #صرح و سعرها كمان مناسب جدا 📌 هتلاقي كل القاعات مجهزة ل ( #كورسات – #تدريب – #ورش_عمل – #جلسات_لايف_كوتش – #أيفنتات – #مؤتمرات – #أجتماعات ) قاعات مجهزة ب ( وايت بورد + بورجكتور + شاشة عرض + ساوند سيستم )🤭