قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

(للإيجار)
|بدأ السنة الجديدة بشكل مختلف مع #صرح 🖌و استعد لشغلك و انت مرتاح 🔍بتدور علي #قاعه كبيره🤔 او #مساحه_عمل_مشتركه عشان تعمل تدريبك او الكورس بتاعك ويكون مكان مريح بالنسبالك وللمتدربين ويكون #سعره مناسب يبقي طلبك عندنا في #اكاديميه #صرح و سعرها كمان مناسب جدا 📌 هتلاقي كل القاعات مجهزة ل ( #كورسات – #تدريب – #ورش_عمل – #جلسات_لايف_كوتش – #أيفنتات – #مؤتمرات – #أجتماعات ) قاعات مجهزة ب ( وايت بورد + بورجكتور + شاشة عرض + ساوند سيستم )🤭
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أكاديمية صرح
|التليفون:
|01204444993 __ 01226646845
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|العنوان:
|اول شارع الهرم الرئيسي- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083889
50 جنيه
50 جنيه