قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
ومساحه عمل مشتركه عشان تعمل تدريبك او الكورس بتاعك ويكون مكان مريح بالنسبالك وللمتدربين ويكون سعره مناسب يبقي طلبك عندنا في اكاديميه صرح هتلاقي كل القاعات مجهزة ( كورسات – تدريب – ورش عمل – جلسات لايف كوتش – أيفنتات – مؤتمرات – أجتماعات ) مجهزة على أعلى مستوى ( وايت بورد + بورجكتور + شاشة عرض + ساوند سيستم ) و متنساش اننا جنبك و الاضمن ليك العنوان : 410 شارع الهرم - نصر الدين أعلى مكتبة ألوان وبنك بلوم. و دقيقتين من مترو الجيزة لو عايز تعرف تفاصيل 01204444993 /0122664845
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أكاديمية صرح
التليفون: 01204444993

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العنوان: اول شارع الهرم الرئيسي- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/1/2021
رقم الإعلان: 2078355
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صورة الاعلان: قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع ) - في الجيزة مصر

قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

ومساحه عمل مشتركه عشان تعمل تدريبك او الكورس بتاعك ويكون مكان مريح بالنسبالك وللمتدربين ويكون سعره.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

50 جنيه

2/1/2021
صورة الاعلان: مكتب للبيع بالمهندسين علي الرئيسي يصلح إداري أو طبي - في الجيزة مصر

مكتب للبيع بالمهندسين علي الرئيسي يصلح إداري أو طبي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مكتب للبيع بالمهندسين علي الرئيسي يصلح إداري أو طبي موقع ممتاز علي شارع السودان الرئيسي 210م - الطا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,900,000 جنيه

22/10/2020
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