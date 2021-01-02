قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

ومساحه عمل مشتركه عشان تعمل تدريبك او الكورس بتاعك ويكون مكان مريح بالنسبالك وللمتدربين ويكون سعره مناسب يبقي طلبك عندنا في اكاديميه صرح هتلاقي كل القاعات مجهزة ( كورسات – تدريب – ورش عمل – جلسات لايف كوتش – أيفنتات – مؤتمرات – أجتماعات ) مجهزة على أعلى مستوى ( وايت بورد + بورجكتور + شاشة عرض + ساوند سيستم ) و متنساش اننا جنبك و الاضمن ليك العنوان : 410 شارع الهرم - نصر الدين أعلى مكتبة ألوان وبنك بلوم. و دقيقتين من مترو الجيزة لو عايز تعرف تفاصيل 01204444993 /0122664845