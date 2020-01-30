قارى البار كود

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
تقدم مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص على قارئ البار كود ليزر بسرعة رائعة مناسب لأجهزة نقاط البيع و المخازن و الأنظمة و نظام متكامل لقراءة الباركود وتخزينه بأسهل واسرع صورة ممكنة و يوجد لدينا جميع أنواع قارئ الباركود ممغنط ولاسلكى ولدينا أيضا أجهزة نقاط البيع وطباعات الفواتير وخدمة مابعد البيع ويوجد لدينا تركيب وصيانة ونضمن جميع منتجاتنا وشحن لجميع أنحاء المملكة فروعنا بالمملكة العربيه السعودية الرياض – القصيم – الخبر – جدة ولنا فروع في البحرين للاستعلام 0501113082وطلب المنتج يرجى الاتصال علي واتسا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ahmed
التليفون: 0501113082

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 ريال
تاريخ الإعلان: 30/1/2020
رقم الإعلان: 2051041
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29/1/2020
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صورة الاعلان: اجهزة مناده النادل - في الرياض السعودية

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28/1/2020
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27/1/2020
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26/1/2020
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(للبيع)

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26/1/2020
صورة الاعلان: اجهزة مناداة المطاعم و الكافيهات - في الرياض السعودية

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(للبيع)

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25/1/2020
صورة الاعلان: اقفال الكترونيه - في الرياض السعودية

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25/1/2020
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هارد تاج ممغنط

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25/1/2020
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25/1/2020
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كاشير

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العنوان:

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21/1/2020
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