(للبيع)
|_قارىء الباركود العام _usb _يقرا الباركود من مساقة 200 ملم _200 اشعه / الثانية والعديد من المزايا الاخرى مؤسسة رحاب التنمية للالكترونيات والانظمة الامنية للتواصل واتساب / 0501777079
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0501777079
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
العين السخنة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 دولار
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047067
2 ريال
1 دولار
2 ريال
1 دولار
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2 ريال
2 ريال
1 دولار
8 ريال
1 دولار
1 دولار
1 ريال
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1 دولار
1 دولار