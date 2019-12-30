_قارىء الباركود العام _usb _يقرا الباركود من مساقة 200 ملم _200 اشعه / الثانية والعديد من المزايا الاخرى مؤسسة رحاب التنمية للالكترونيات والانظمة الامنية للتواصل واتساب / 0501777079