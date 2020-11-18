قارئ حراري يدوي Hikvision لكشف الكورونا بسعر حصري

(للبيع)
|متوفر الأن جهاز قياس الحرارة اليدوي من شركة هيك فيجن مميزات الجهاز : 1- دقة متناهية في قياس درجات حرارة الأشخاص و كذلك الأشياء الصلبة 2- مزود بشاشة LCD مقاس 2.4 بوصة توضح كل التفاصيل المطلوبة 3- مزود ببطارية ليثيوم داخلية قابلة للشحن و تستمر حتي 8 ساعات عمل متواصلة 4-الجهاز يقوم باصدار تنبيهات في حالة التقاط درجات حرارة اعلي من المسموح به 5- يأتي معه سوار المعصم لزيادة الأمان و لتجنب الوقوع علي الارض للتواصل : 0538881403
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ساره علي
|التليفون:
|0538881403
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|العنوان:
|- قربان
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072976
3,200 ريال
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(للبيع)- في المدينة المنورة السعودية
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