قارئ الباركود الجهاز المسؤول عن تسريع عمليات البيع في المحل التجاري , فبمجرد مرور الصنف يقوم بقراءة سريعه للشفرات الخطيه , يقوم برنامج الحسابات بإدخال جميع بيانات الصنف في فاتورة البيع . قارئ باركود ليزر بسرعة رائعة مناسب لاجهزة نقاط البيع والمخازن وانظمة الباركود المختلفة فقط تواصل معنا الان واحصل علي العروض الخاصة بقوارئ الباركود . فروعنا في المملكة العربية السعودية "الرياض،جده،الخبر،القصيم،خميس مشيط" لدينا ايضا فروعنا في البحرين للتواصل جوال او واتساب 00966558868300