(للبيع)
|قارئ الباركود الجهاز المسؤول عن تسريع عمليات البيع في المحل التجاري , فبمجرد مرور الصنف يقوم بقراءة سريعه للشفرات الخطيه , يقوم برنامج الحسابات بإدخال جميع بيانات الصنف في فاتورة البيع . قارئ باركود ليزر بسرعة رائعة مناسب لاجهزة نقاط البيع والمخازن وانظمة الباركود المختلفة فقط تواصل معنا الان واحصل علي العروض الخاصة بقوارئ الباركود . فروعنا في المملكة العربية السعودية "الرياض،جده،الخبر،القصيم،خميس مشيط" لدينا ايضا فروعنا في البحرين للتواصل جوال او واتساب 00966558868300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|جدة- مكة المكرمة ، جدة، الطائف
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080278
1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
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