قارئ باركود

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قارئ باركود - في مكة السعودية

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قارئ الباركود الجهاز المسؤول عن تسريع عمليات البيع في المحل التجاري , فبمجرد مرور الصنف يقوم بقراءة سريعه للشفرات الخطيه , يقوم برنامج الحسابات بإدخال جميع بيانات الصنف في فاتورة البيع . قارئ باركود ليزر بسرعة رائعة مناسب لاجهزة نقاط البيع والمخازن وانظمة الباركود المختلفة فقط تواصل معنا الان واحصل علي العروض الخاصة بقوارئ الباركود . فروعنا في المملكة العربية السعودية "الرياض،جده،الخبر،القصيم،خميس مشيط" لدينا ايضا فروعنا في البحرين للتواصل جوال او واتساب 00966558868300
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جدة- مكة المكرمة ، جدة، الطائف
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/1/2021
رقم الإعلان: 2080278
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16/1/2021
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16/1/2021
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15/1/2021
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14/1/2021
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13/1/2021
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13/1/2021
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