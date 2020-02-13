قارئ باركود

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تفاصيل الإعلان
افضل الاجهزة لتجهيزات السوبرماركت والمطاعم ومحلات الملابس والصيدليات جهاز قارئ الباركود من أهم الاجهزه في مجال البيع, فهو يقوم بتنظيم عمليات البيع واتمامها بشكل اسرع . قارئ الباركود هو التكنولوجيا الحديثة العملية لإتمام عمليات بيع أسرع .فروعنا في المملكة العربيه السعوديه (الرياض/القصيم/الخبر/خميس مشيط) ولدينا ايضا فرعنا في البحرين للتواصل /0501194443
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hasnaa
التليفون: 0501194443

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 13/2/2020
رقم الإعلان: 2052680
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11/2/2020
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11/2/2020
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10/2/2020
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9/2/2020
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6/2/2020
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