قارئ باركود

(للبيع)
|افضل الاجهزة لتجهيزات السوبرماركت والمطاعم ومحلات الملابس والصيدليات جهاز قارئ الباركود من أهم الاجهزه في مجال البيع, فهو يقوم بتنظيم عمليات البيع واتمامها بشكل اسرع . قارئ الباركود هو التكنولوجيا الحديثة العملية لإتمام عمليات بيع أسرع .فروعنا في المملكة العربيه السعوديه (الرياض/القصيم/الخبر/خميس مشيط) ولدينا ايضا فرعنا في البحرين للتواصل /0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hasnaa
|التليفون:
|0501194443
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052680
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