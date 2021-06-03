قارئ الباركود باليزر لجميع المحلات والاماكن المختلفة

لسهولة البيع وتصنيف المنتجات داخل المتاجر او المخازن عرض خاص على قارئ البار كود ليزر بسرعة رائعة مناسب لأجهزة نقاط البيع و المخازن و الأنظمة و نظام متكامل لقراءة الباركود وتخزينه بأسهل واسرع صورة ممكنة و يوجد لدينا جميع أنواع قارئ الباركود ممغنط ولاسلكى ولدينا أيضا أجهزة نقاط البيع وطباعات الفواتير وخدمة مابعد البيع ويوجد لدينا تركيب وصيانة ونضمن جميع منتجاتنا وشحن لجميع أنحاء المملكة فروعنا بالمملكة العربيه السعودية الرياض – القصيم – الخبر – جدة ولنا فروع في البحرين للتواصل 0598589293