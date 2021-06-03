قارئ الباركود باليزر لجميع المحلات والاماكن المختلفة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قارئ الباركود باليزر لجميع المحلات والاماكن المختلفة - في الرياض السعودية

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لسهولة البيع وتصنيف المنتجات داخل المتاجر او المخازن عرض خاص على قارئ البار كود ليزر بسرعة رائعة مناسب لأجهزة نقاط البيع و المخازن و الأنظمة و نظام متكامل لقراءة الباركود وتخزينه بأسهل واسرع صورة ممكنة و يوجد لدينا جميع أنواع قارئ الباركود ممغنط ولاسلكى ولدينا أيضا أجهزة نقاط البيع وطباعات الفواتير وخدمة مابعد البيع ويوجد لدينا تركيب وصيانة ونضمن جميع منتجاتنا وشحن لجميع أنحاء المملكة فروعنا بالمملكة العربيه السعودية الرياض – القصيم – الخبر – جدة ولنا فروع في البحرين للتواصل 0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- العليا
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/6/2021
رقم الإعلان: 2095956
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال الكترونية للفنادق والشقق - في الرياض السعودية

اقفال وكوالين ديجيتال الكترونية للفنادق والشقق

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لان امنك اول مسئوليتنا مع تنوع الانظمة الامنية اتينا اليكم باشكال مختلفة من الامان عرض خاص وبسعر من.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/6/2021
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن المتطورة - في الرياض السعودية

بوابات كشف المعادن المتطورة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابة الكشف عن المعادن: تتميز البوابات لانها بسعر مناسب وتعمل على كشف المعادن التي كما معروف أهميت.
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الرياض - السعودية

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص وبسعر مناسب على حواجز الافراد المتحركة استانلس والمونيوم حسب اختيارك حواجز متحركة على عجل.
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الرياض - السعودية

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30/5/2021
صورة الاعلان: كاشف المعادن والجوالات اليدوى الحديث - في الرياض السعودية

كاشف المعادن والجوالات اليدوى الحديث

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز كاشف الجوالات المفتوحة والمغلقة وكاشف المعادن الذي يعمل من خلال تمرير الجهاز على كامل الجسد لك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/5/2021
صورة الاعلان: اجهزة البصمة المتنوعة للحضور والانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة البصمة المتنوعة للحضور والانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

أجهزة حضور وانصراف بالبصمة تقدم مؤسسة رحاب التنمية أجهزة حضور والانصراف بالبصمة بتقنية عالية و كفاء.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/5/2021
صورة الاعلان: بوابات الافراد الالكترونية المتطورة - في الرياض السعودية

بوابات الافراد الالكترونية المتطورة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات دخول الافراد والموظفين بالبصمة والكارت ترانستيل هى انظمة تحكم فى الدخول والخروج فى الاماكن ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/5/2021
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صورة الاعلان: مستلزمات مطاعم ومتاجر متنوعة - في الرياض السعودية

مستلزمات مطاعم ومتاجر متنوعة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

مستلزمات مطاعم متوافر لدينا كل ما تحتاجة لجعل مطعمك اومتجرك اكثر امانا ويسر فى التعامل مع عملائك كما.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/4/2021
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات - في الرياض السعودية

جهاز النداء الالى للمطاعم والكافيهات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لراحتك وراحة عملائك نفدم لك عرض خاص وبسعر مناسب للتواصل اللاسلكي المباشر والدقيق مع النادل حتى تت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/4/2021
صورة الاعلان: اجهزة البصمة المتنوعة للحضور والانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة البصمة المتنوعة للحضور والانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

أجهزة حضور وانصراف بالبصمة تقدم مؤسسة رحاب التنمية أجهزة حضور والانصراف بالبصمة بتقنية عالية و كفاءة.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

25/4/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تعتبر بوابات الدوار نظامًا أنيقًا للتحكم في الدخول مصممًا لحجم حركة المرور العالية. مصممة للتشغيل ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/4/2021
صورة الاعلان: جهاز الاكسس كنترول - في الرياض السعودية

جهاز الاكسس كنترول

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اكسس كنترول هو جهاز قياس درجة الحرارة ببصمة الوجه، ويتميز بـ: أنه الحل الأمثل للشركات والمصانع للتع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

8/4/2021
صورة الاعلان: ميزان الباركود الالكترونى سهل التشغيل - في الرياض السعودية

ميزان الباركود الالكترونى سهل التشغيل

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ميزان الباركود الإلكتروني سهل الإستخدام ميزان الباركود الإلكتروني للسوبر ماركت والمحلات التجارية وجم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

8/4/2021
صورة الاعلان: اجهزة نقاط البيع - في الرياض السعودية

اجهزة نقاط البيع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/4/2021
صورة الاعلان: بيجر المستشفيات - في الرياض السعودية

بيجر المستشفيات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ولإن الدقيقة بتفرق في حياة الانسان اخترنا أفضل منتج النداء الآلي، وهو نظام استدعاء الممرضات المكون م.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/4/2021
صورة الاعلان: جهاز كشف الحفائب اكس راى - في الرياض السعودية

جهاز كشف الحفائب اكس راى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز كشف الحقائب الاكس راي: عرض خاص وبسعر مناسب على أجهزة كشف الحقائب،والذى يعتبر بمثابة جهاز انذار .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/4/2021
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