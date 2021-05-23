قارئ الباركود باليزر لجميع المحلات والاماكن المختلفة

(للبيع)
|لسهولة البيع وتصنيف المنتجات داخل المتاجر او المخازن عرض خاص على قارئ البار كود ليزر بسرعة رائعة مناسب لأجهزة نقاط البيع و المخازن و الأنظمة و نظام متكامل لقراءة الباركود وتخزينه بأسهل واسرع صورة ممكنة و يوجد لدينا جميع أنواع قارئ الباركود ممغنط ولاسلكى ولدينا أيضا أجهزة نقاط البيع وطباعات الفواتير وخدمة مابعد البيع ويوجد لدينا تركيب وصيانة ونضمن جميع منتجاتنا وشحن لجميع أنحاء المملكة فروعنا بالمملكة العربيه السعودية الرياض – القصيم – الخبر – جدة ولنا فروع في البحرين للتواصل0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo mahmod
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا- الرياض, Ar Riyāḑ
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094616
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1 ريال
1 ريال
2,000 ريال
30 ريال
30 ريال
30 ريال
1 ريال
1 ريال
500 ريال
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