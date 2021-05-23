قارئ الباركود باليزر لجميع المحلات والاماكن المختلفة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قارئ الباركود باليزر لجميع المحلات والاماكن المختلفة - في الرياض السعودية

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لسهولة البيع وتصنيف المنتجات داخل المتاجر او المخازن عرض خاص على قارئ البار كود ليزر بسرعة رائعة مناسب لأجهزة نقاط البيع و المخازن و الأنظمة و نظام متكامل لقراءة الباركود وتخزينه بأسهل واسرع صورة ممكنة و يوجد لدينا جميع أنواع قارئ الباركود ممغنط ولاسلكى ولدينا أيضا أجهزة نقاط البيع وطباعات الفواتير وخدمة مابعد البيع ويوجد لدينا تركيب وصيانة ونضمن جميع منتجاتنا وشحن لجميع أنحاء المملكة فروعنا بالمملكة العربيه السعودية الرياض – القصيم – الخبر – جدة ولنا فروع في البحرين للتواصل0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo mahmod
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض, Ar Riyāḑ
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/5/2021
رقم الإعلان: 2094616
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: طابعات الفواتير المحمولة المتنوعة

طابعات الفواتير المحمولة المتنوعة

(للبيع)

طابعات الفواتير والباركود المحمولة تتميز بفوة التحمل وسهولة الاداء وتعددالاشكال مع طباعة واضحة جدا و.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

23/5/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الأشخاص physical security

بوابات دخول وخروج الأشخاص physical security

(للبيع)

تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

22/5/2021
صورة الاعلان: معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

معلمة خصوصي مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(طلب عمل)

متخصصة في تأسيس ومتابعة الطلاب والطالبات خبرة كبيرة في تأسيس ومتابعة الطلاب وتنمية مهارات القراءة وا.
العنوان:

تبوك - السعودية

1 ريال

21/5/2021
صورة الاعلان: معلم رياضيات

معلم رياضيات

(فرصة عمل)

التفاصيل معلم رياضيات جامعي لتدريس التفاضل والتكامل والرياضيات الهندسية والعامة لطلاب تحضيري هندسة .
العنوان:

مكة - السعودية

2,000 ريال

21/5/2021
صورة الاعلان: برادة شيمتز المانى بحالة ممتازة للبيع

برادة شيمتز المانى بحالة ممتازة للبيع

(للبيع)

نحن بحثنا لك عن الأفضل والامثل نقدم لكم برادة شيمتز المانى بحالة ممتازة رقم العرض: 667788 موديل سنة.
العنوان:

الرياض - السعودية

30 ريال

20/5/2021
صورة الاعلان: براده سامرو مع مبرد ثيرموكنج smx للبيع

براده سامرو مع مبرد ثيرموكنج smx للبيع

(للبيع)

يسعدنا ان نقدم لكم براده سامرو مع مبرد ثيرموكنج smx برادة سامرو تغنيك عن البحث عن غيرها فهى الاختيا.
العنوان:

الرياض - السعودية

30 ريال

20/5/2021
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صورة الاعلان: كونتينر براده 20 قدم مستورد للبيع من أوروبا

كونتينر براده 20 قدم مستورد للبيع من أوروبا

(للبيع)

نقدم لكم عرضنا النادر فهو لا يتكرر كثيرا كونتينر براده 20 قدم مستورد للبيع من أوروبا رقم العرض : 179.
العنوان:

الرياض - السعودية

30 ريال

20/5/2021
صورة الاعلان: معلمة مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

معلمة مصرية تحفيظ قرآن وتأسيس ومتابعة تمهيدي وابتدائي متوسط في تبوك

(طلب عمل)

معلمة مصرية لتأسيس وتعليم القراءة والكتابة ومعالجة صعوبات التعلم في تبوك ومتابعة طلاب المرحلة الابتد.
العنوان:

تبوك - السعودية

1 ريال

20/5/2021
صورة الاعلان: مستلزمات المطاعم الحديثة والكافيهات

مستلزمات المطاعم الحديثة والكافيهات

(للبيع)

إن كنت تبدأ فى تاسيس مطعمك أو تجديده ليصبح أكثر فخامة فلدينا كافة أنواع مستلزمات المطاعم لتقديم خدمه.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

19/5/2021
صورة الاعلان: مصمم ديكور واجهات ألمنيوم كلادينج 3D Max

مصمم ديكور واجهات ألمنيوم كلادينج 3D Max

(طلب عمل)

تصميم ديكور واجهات كلادينج -مولات- محطات وقود-واجهات فنادق-مدارس-اندية رياضية-مطاعم. تقديم افكار عص.
القسم: 

500 ريال

19/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوبين مبيعات خارجي لشركة مواد غذائية كبرى بالرياض - السعودية

مطلوب مندوبين مبيعات خارجي لشركة مواد غذائية كبرى بالرياض - السعودية

(فرصة عمل)

مطلوب مندوب مبيعات لشركة مواد غذائية كبرى بالرياض *الشروط :- - خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمندوب مبيعات .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب بائع داخلي لشركة مواد غذائية كبرى بالرياض – السعودية

مطلوب بائع داخلي لشركة مواد غذائية كبرى بالرياض – السعودية

(فرصة عمل)

مطلوب بائع داخلي لشركة مواد غذائية كبرى بالرياض **الشروط :- - خبرة لا تقل عن عامين في مجال مبيعات ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: احدث انواع كاميرات المراقبة المتنوعة

احدث انواع كاميرات المراقبة المتنوعة

(للبيع)

تقدم مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص علي كاميرات مراقبة مخفية KDM – 6414 لمراقبة كاملة تامة للعديد من ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: تاغات الانذار المتنوعة لمنع سرقة الملابس

تاغات الانذار المتنوعة لمنع سرقة الملابس

(للبيع)

تاغات الملابس الخاصة بالمتاجر تجنب حدوث سرقة الملابس، عن طريق التاغات المتصلة بالملابس والأحذية في .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: طابعات الفواتير والباركود الفورية المتنوعة

طابعات الفواتير والباركود الفورية المتنوعة

(للبيع)

تقدم مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص علي طابعة الفواتير و الباركود سيو – LK – P43 طابعة توفرلكم السرعة ف.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

17/5/2021
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