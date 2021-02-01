ف لاسرينا الساحل امتلك شاليهك ع البحر متشطب

(للبيع)
|تتميز بشواطئها الخلابة و الرمله البيضاء الناعمه وبحرها الرائع شاليهك ع البحر 110م مكون من(3غرف+2حمام+مطبخ+ريسبشن) تشطيب سوبر لوكس ف لاسيرينا الساحل الشمالي بمقدم204 الف والباقي بالتقسيط المريح جدااا وبدون فوائد موقعها في الكيلو 165 منطقة سيدي عبد الرحمن يعني ارقي واجمل منطقة في الساحل وميه صافية وهادية وبعيدة عن الصخور الخدمات متكاملة ومالهاش مثيل حمامات سباحة مارينا للصيد و مرسى لليخوت اكوا بارك فندق 5 نجوم جيم، سبا ، سونا مول تجارى ومطاعم وكافتريات كلمنا فون او واتس01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|منه
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|الساحل- الساحل
مطروح - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|204,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085446
527,000 جنيه
312,000 جنيه
180,000 جنيه