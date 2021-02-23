ف راس سدرامتلك شاليهك ع البحر ب0% مقدم

(للبيع)
|استمتع بااجمل الحفلات ع الروف وامتلك شاليهك ع البحر 52م مكون من( غرفه+حمام+مطبخ+ريسبشن) ب لاسايندا ف راس سدر بدون مقدم وتقسيط ع 6 سنين بدون فوايد موقعها ف ك 90 بعد نفق الشهيد احمد حمدى خدمات قرية مطاعم – كافيهات حمامات سباحه ملاهي للأطفال نادي صحي يلا كلمنا بسرعه واحجز شاليهك01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|greenstone
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085068
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