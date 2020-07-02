في zavani امتلك شقتك بالقرب من النهر الاخضر واستمتع بأحلي فيو

(للبيع)
|امتلك شقتك في كمبوند zavani بالقرب من النهر الاخضر اكبر حديقة مركزية وبجانب حي السفارات وشقتك 158م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وغيرهم كتير اتصل علي 01279848994 وعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|166,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062073
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