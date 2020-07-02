في smart mall هتحقق حلمك وهتمتلك محل في العاصمة الادارية

(للبيع)
|في smart mall امتلك محل واستثمر براحتك وحقق حلمك في العاصمة الادارية الجديدة وكمان هتستفيد بخصم 15% وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد ومحلك 45م تشطيب كامل بجانب اكبر كثافة سكانية وقريب من الحي الحكومي والحي الدبلوماسي كلمنا علي 01279848994 وامتلك ف العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|90,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062084
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