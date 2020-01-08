في green avenue هتقدر تستمتع بالهدوء والاسترخاء

(للتقسيط)
|امتلك في اهدي واكبر كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالهدوء والاستجمام وسط امن وحراسة تدوم 24 ساعة وكيدز اريا عشان تبقي مطمن علي اولادك داخل الكمبوند وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وجمب كل الخدمات مول تجاري ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا ونادي رياضي وخدمات تانية كتير جدااا وكل ده بمقدم بسيط وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا مستني ايه كلمنا فورا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|194,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048225
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