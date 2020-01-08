في green avenue هتقدر تستمتع بالهدوء والاسترخاء

امتلك في اهدي واكبر كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالهدوء والاستجمام وسط امن وحراسة تدوم 24 ساعة وكيدز اريا عشان تبقي مطمن علي اولادك داخل الكمبوند وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وجمب كل الخدمات مول تجاري ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا ونادي رياضي وخدمات تانية كتير جدااا وكل ده بمقدم بسيط وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا مستني ايه كلمنا فورا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة