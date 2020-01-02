في green avenue فقط هتقدر تعيش في هدوء وبدون ازعاج

(للبيع)
|امتلك في green avenue العاصمة الادارية الجديدة وعيش وسط الهدوء والراحة النفسية بعيدا عن الزحمة والازعاج واستمتع بالخدمات اللي جمب شقتك من محلات تجارية ونادي رياضي وكيدز اريا وغيرهم كتير وشقتك 168م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 والحق الفرصة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|177,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047436
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