في green avenue امتلك شقتك ارضي بحديقة واستمتع بالخصوصية

امتلك شقتك ارضي بحديقة في green avenue العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالخصوصية الكاملة وسط اللاند سكيب و وسط كل خدماتك مول تجاري ونادي رياضي وحمامات سباحة وكيدز اريا وشقتك 343م (5غرفة+4حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا بسرعة كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل شقتك في العاصمة الادراية الجديدة