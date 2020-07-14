في مول smart امتلك محل بالعاصمة واستمتع بالخصم

(للبيع)
|في مول smart امتلك محلك التجاري في العاصمة الادارية الجديدة بأقل مقدم وبالتقسيط علي اطول فترة سداد وبدون فوائد والمحل 30م تشطيب كامل بجانب حي الوزارات وحي المال والاعمال والشركات الكبرى وبالقرب من محور بن زايد والنهر الاخضر يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|338,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062969
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