في مول sixty عيادتك بخصم 10% لفترة محدودة جدا بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|لأول مرة في مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة ولفترة محدودة جدا امتلك عيادتك في بخصم 10% للجيش الابيبض فقط بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط علي اطول فترة سداد والعيادة 57م تشطيب كامل بالتكييفات امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي يلا متضيعش الفرصة وكلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|178,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2020
|رقم الإعلان:
|2061957
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