في مول sixty بالعاصمة هتمتلك محلك بدون فوائد

امتلك في مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة محلك في مكان مميز جدا بالحي الحكومي والمالي امام وزارة المالية واكبر مجمع سينما ومسارح و وسط كثافة سكانية وعدد موظفين كبير وامام اكبر شبكة مواصلات بالعاصمة ومساحة المحل 65م بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة