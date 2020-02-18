في مول sixty بالعاصمة هتمتلك محلك بدون فوائد

(للتقسيط)
|امتلك في مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة محلك في مكان مميز جدا بالحي الحكومي والمالي امام وزارة المالية واكبر مجمع سينما ومسارح و وسط كثافة سكانية وعدد موظفين كبير وامام اكبر شبكة مواصلات بالعاصمة ومساحة المحل 65م بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|520,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053388
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