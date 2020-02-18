في مول sixty بالعاصمة هتمتلك محلك بدون فوائد

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: في مول sixty بالعاصمة هتمتلك محلك بدون فوائد - في القاهرة مصر

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امتلك في مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة محلك في مكان مميز جدا بالحي الحكومي والمالي امام وزارة المالية واكبر مجمع سينما ومسارح و وسط كثافة سكانية وعدد موظفين كبير وامام اكبر شبكة مواصلات بالعاصمة ومساحة المحل 65م بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 520,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/2/2020
رقم الإعلان: 2053388
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