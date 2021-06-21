في منطقه موسي كوست هتلاقي ارقي الشاليهات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: في منطقه موسي كوست هتلاقي ارقي الشاليهات - في جنوب سيناء مصر

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"تعتبر موسى كوست إحدى المشاريع الاستثمارية الفاخرة التي تم إنشاؤها من قبل شركة مصر ايطاليا في منطقة عيون موسى الساحرة براس سدر على البحر الصافي والرمال الفيروزية. وينفرد المنتجع بإطلالته المميزة على البحر الأحمر والشواطئ الرملية الذهبية استلم حالا شاليه 127م (2غرفه+ريسبشن+2حمام+مطبخ امريكي) بتشطيب سوبر لوكس+جاردن كبيرة وقرب حمامات السباحة و المطاعم والكافيهات واكوا بارك وفرح اولادك و هتستمع معانا بخدمات كتيرة وهتقدر تعمل شوبنج داخل القريه وهتصيف معانا في قريه موسي كوست براس سدر ف ك 25 بعد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nevin
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 294,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/6/2021
رقم الإعلان: 2097890
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امتلك شاليهك في ارقي قري موسي كوست الجديدة

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21/6/2021
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21/6/2021
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20/6/2021
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20/6/2021
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ابعد عن الزحمه وامتلك شاليهك في موسي كوست راس سدر

(للبيع)

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20/6/2021
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(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

19/6/2021
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صيف دلوقتى فى راس سدر واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بكل خدماتك اللى ملهاش وامتلك شاليه استلام فورى تشطيب سوبر لوكس قريب من كافيهات و اكوا بارك وح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

19/6/2021
صورة الاعلان: استمتع انت و عيلتك باجمل شاطئ رملى وامتلك شاليه فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع انت و عيلتك باجمل شاطئ رملى وامتلك شاليه فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

ع بعد خطوات من اجمل شاطئ رملى هتمتلك شاليهك فى لاسيرينا باى قريب من حمامات السباحة وكافيهات و اكوا .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

14/6/2021
صورة الاعلان: قضى احلى الاوقات مع اولادك وانت فى شاليهك فى لاسيرينا باى - في جنوب سيناء مصر

قضى احلى الاوقات مع اولادك وانت فى شاليهك فى لاسيرينا باى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

احلى الاوقات هتقضيها مع اولادك بامتلاك شاليه قريب من اجمل بحر صافى شاليه 95 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

14/6/2021
صورة الاعلان: لمستوي راقي امتلك شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

لمستوي راقي امتلك شاليهك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

اجمل فيو في شاليهك الخاص في موسي كوست امتلك شالية 90 م باقل مقدم وبالتقسيط المريح وقريبة من المطاعم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

12/6/2021
صورة الاعلان: الحق صيف في ارقي الشواطئ في موسي كوست - في جنوب سيناء مصر

الحق صيف في ارقي الشواطئ في موسي كوست

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عايز تغير جو في مكان معتدل طول السنة وكمان هتستمتع بالمساحات الخضراء امتلك شاليهك في موسي كوست م 12.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

294,000 جنيه

12/6/2021
صورة الاعلان: استمتع بجمال الطبيعة والمساحات الخضراء وامتلك شاليهك في جازي باي - في جنوب سيناء مصر

استمتع بجمال الطبيعة والمساحات الخضراء وامتلك شاليهك في جازي باي

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في جازي باي وفرح عائلتك علي بعد خطوات من الهايبر ماركت و المطاعم والكافيهات و حمامات ال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

10/6/2021
صورة الاعلان: فرح اولادك وامتلك شالية واستمتع بالجو الرائع في جازي باي - في جنوب سيناء مصر

فرح اولادك وامتلك شالية واستمتع بالجو الرائع في جازي باي

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عشان راحتك وسعادتك تهمنا امتلك شاليهك في جازي باي 95 م يشمل ( 3 غرف + 2 حمام + رسبيشن + مطبخ امريكي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

10/6/2021
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