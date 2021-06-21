في منطقه موسي كوست هتلاقي ارقي الشاليهات

(للبيع)
|"تعتبر موسى كوست إحدى المشاريع الاستثمارية الفاخرة التي تم إنشاؤها من قبل شركة مصر ايطاليا في منطقة عيون موسى الساحرة براس سدر على البحر الصافي والرمال الفيروزية. وينفرد المنتجع بإطلالته المميزة على البحر الأحمر والشواطئ الرملية الذهبية استلم حالا شاليه 127م (2غرفه+ريسبشن+2حمام+مطبخ امريكي) بتشطيب سوبر لوكس+جاردن كبيرة وقرب حمامات السباحة و المطاعم والكافيهات واكوا بارك وفرح اولادك و هتستمع معانا بخدمات كتيرة وهتقدر تعمل شوبنج داخل القريه وهتصيف معانا في قريه موسي كوست براس سدر ف ك 25 بعد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nevin
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|294,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097890
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