في منطقه موسي كوست هتلاقي ارقي الشاليهات

"تعتبر موسى كوست إحدى المشاريع الاستثمارية الفاخرة التي تم إنشاؤها من قبل شركة مصر ايطاليا في منطقة عيون موسى الساحرة براس سدر على البحر الصافي والرمال الفيروزية. وينفرد المنتجع بإطلالته المميزة على البحر الأحمر والشواطئ الرملية الذهبية استلم حالا شاليه 127م (2غرفه+ريسبشن+2حمام+مطبخ امريكي) بتشطيب سوبر لوكس+جاردن كبيرة وقرب حمامات السباحة و المطاعم والكافيهات واكوا بارك وفرح اولادك و هتستمع معانا بخدمات كتيرة وهتقدر تعمل شوبنج داخل القريه وهتصيف معانا في قريه موسي كوست براس سدر ف ك 25 بعد