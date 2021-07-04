(للإيجار)
|عقار كامل للايجار في مدينة نصر شارع محمد صقر خفاجة متفرع من عباس العقاد و بطراوي و القرب من شارع الطيران بجوار كنبسة سنتي ماري العقار مكون من 15 شقة 4 ادوار كل دور 3 شقق و الارضي 3 شقق و السطح واسع حول العقار يوجد مكان للركنة العقار لهو مدخل خاص العقار يمكن تخصصيص المساحة جراج حول العقار مكان قري لكل الخدمات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مصطفي
|التليفون:
|01000352058
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|العنوان:
|شارع محمد صقر خفاجة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|85,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099910
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