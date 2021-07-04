عقار كامل للايجار في مدينة نصر شارع محمد صقر خفاجة متفرع من عباس العقاد و بطراوي و القرب من شارع الطيران بجوار كنبسة سنتي ماري العقار مكون من 15 شقة 4 ادوار كل دور 3 شقق و الارضي 3 شقق و السطح واسع حول العقار يوجد مكان للركنة العقار لهو مدخل خاص العقار يمكن تخصصيص المساحة جراج حول العقار مكان قري لكل الخدمات