في مدينة نصر شارع محمد صقر خفاجة متفرع من عباس العقاد

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
عقار كامل للايجار في مدينة نصر شارع محمد صقر خفاجة متفرع من عباس العقاد و بطراوي و القرب من شارع الطيران بجوار كنبسة سنتي ماري العقار مكون من 15 شقة 4 ادوار كل دور 3 شقق و الارضي 3 شقق و السطح واسع حول العقار يوجد مكان للركنة العقار لهو مدخل خاص العقار يمكن تخصصيص المساحة جراج حول العقار مكان قري لكل الخدمات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مصطفي
التليفون: 01000352058

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع محمد صقر خفاجة- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 85,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/7/2021
رقم الإعلان: 2099910
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تجاري عمارة امكن سمسار بش موسسه الزكاه الرئيسي بجوار مخزن بيبسي المرج للبيع - في القاهرة مصر

تجاري عمارة امكن سمسار بش موسسه الزكاه الرئيسي بجوار مخزن بيبسي المرج للبيع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عقار تجاري عمارة للبيع بشارع موسسه الزكاه الرئيسي بجوار مخزن بيبسي المرج بعقود مسجله والمبني به رخصه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

26,000 جنيه

4/7/2021
صورة الاعلان: تجاري عماره150م للبيع امكان سمسار بش موسسه الزكاه بجوار مخزن بيبسي المرج - في القاهرة مصر

تجاري عماره150م للبيع امكان سمسار بش موسسه الزكاه بجوار مخزن بيبسي المرج

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عقار تجاري عمارة150م للبيع بشارع موسسه الزكاه الرئيسي بجوار مخزن بيبسي المرج بعقود مسجله والمبني به .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000,000 جنيه

29/4/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager