في لاسيرينا باي استمتع بأحلي بحر في راس سدر

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا باي واستمع بأحلي بحر في راس سدر وعلي اجمل حمامات سباحة واولادك هيلعبوا في الاكوا بارك براحتهم وانت مطمن عليهم والشاليه 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبأطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 وصيف في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|77,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062068
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