في لاسيرينا السخنة هتمتلك شاليهك علي اكبر اكوا بارك

(للتقسيط)
|في قرية لاسيرينا السخنة هتمتلك شاليهك علي اكبر اكوا بارك في السخنة وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري وكيدز اريا وحراسة وامن 24 ساعة ومنطقة ملاعب ومطاعم وكافيهات وخدمات غيرهم كتير وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس والفرررش هدية وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|108,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047608
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