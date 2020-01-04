في لاسيرينا السخنة هتمتلك شاليهك علي اكبر اكوا بارك

في قرية لاسيرينا السخنة هتمتلك شاليهك علي اكبر اكوا بارك في السخنة وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري وكيدز اريا وحراسة وامن 24 ساعة ومنطقة ملاعب ومطاعم وكافيهات وخدمات غيرهم كتير وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس والفرررش هدية وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل علي 01279848994