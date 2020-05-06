في لاسيرينا السخنة هتلاقي كل اللي انت عاوزه واكتر

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (السويس) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: في لاسيرينا السخنة هتلاقي كل اللي انت عاوزه واكتر - في السويس مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

كل اللي انت عاوزه واكتر هتلاقيه في لاسيرينا السخنة بأمتلاكك شاليه 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس واستمتع بخدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وملاعب رياضية ونادي صحي وجيم وسبا وخدمات تانية كتير وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 308,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/5/2020
رقم الإعلان: 2058976
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: العب مع اولادك واستمتع بأحلي العاب ترفيهية في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

العب مع اولادك واستمتع بأحلي العاب ترفيهية في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع بأحلي العاب ترفيهية والعب مع اولادك في الاكوا بارك والبنانا بوت والباراشوت وخليهم فرحانين ومب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

6/5/2020
صورة الاعلان: باقل الاسعار امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

باقل الاسعار امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

بسعر قليل امتلك شاليه فى بالم بيتش السخن 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) قريب من مطاعم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

138,000 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بحديقة رائعة فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع بحديقة رائعة فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع باجمل حديقة رائعة وامتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 120 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: صيفك احلي مع صحابك علي بحر السخنة - في السويس مصر

صيفك احلي مع صحابك علي بحر السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع بأحلي لمة مع صحابك وجمعهم وروح علي السخنة وقضي احلي صيف علي احلي بحر وسط كل الخدمات حمامات سب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

88,000 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: عايز شاليه متشطب ومفروش ليك ولعيلتك تعالي علي لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

عايز شاليه متشطب ومفروش ليك ولعيلتك تعالي علي لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

دلوقتي في لاسيرينا السخنة هتمتلك شاليهك علي اجمل فيو لنهر النيل والمعالم الحضارية وبرج القاهرة وهتست.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

113,000 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بروف فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

امتلك شاليه بروف فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

بروف مميز امتلك شاليهك 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس فى لاسيرينا .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

4/5/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: صيفك علي نهر النيل مختلف في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

صيفك علي نهر النيل مختلف في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

خدلك شاليه علي نهر النيل واستمتع بالمصيف مع عيلتك وشوف كل يوم المعالم الحضارية وبرج القاهرة في لاسير.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

140,000 جنيه

2/5/2020
صورة الاعلان: مش هتشوف اجمل من الرمال الفيروزية علي بحر السخنة - في السويس مصر

مش هتشوف اجمل من الرمال الفيروزية علي بحر السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

علي بحر لاسيرينا السخنة هتستمتع بأجمل شاطئ رملي برمال فيروزية روعة واحلي فيو علي بحر السخنة وشاليهك .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

2/5/2020
صورة الاعلان: شوف البحر كل يوم وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

شوف البحر كل يوم وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

كل يوم هتشوف البحر فى السخنة وهتمتلك شاليه 110م (2 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

155,000 جنيه

30/4/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع قريب من اجمل شاطئ رملى فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع قريب من اجمل شاطئ رملى فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

قريب من اجمل شاطئ رملى امتلك شاليهك فى السخنة 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) تشطي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

148,000 جنيه

30/4/2020
صورة الاعلان: بتحلم باحلى مصيف تعالى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

بتحلم باحلى مصيف تعالى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش احلى مصيف فى السخنة وامتلك شاليه 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بروف مميز واست.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

30/4/2020
صورة الاعلان: شاليه في العين السخنة مفروش للبيع بالتقسيط - في السويس مصر

شاليه في العين السخنة مفروش للبيع بالتقسيط

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في لاسيرينا ميني ايجيبت العين السخنة بالفرش وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

252,000 جنيه

28/4/2020
صورة الاعلان: علي اجمل فيو للمعالم الحضارية امتلك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

علي اجمل فيو للمعالم الحضارية امتلك في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

صيف مع اولادك علي اجمل فيو للمعالم الحضارية الاهرامات وابو الهول ومعبد الكرنك والقلعة وكماان شاليهك .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

104,000 جنيه

28/4/2020
صورة الاعلان: عيش كل لحظة حلوة وامتلك شاليهك فى بالم بيتش - في السويس مصر

عيش كل لحظة حلوة وامتلك شاليهك فى بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

هتعيش كل لحظة حلوة وهتمتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة تشطيب سوبر لوكس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

27/4/2020
صورة الاعلان: باستجمام عيش حياتك وامتلك شاليه فى بالم بيتش - في السويس مصر

باستجمام عيش حياتك وامتلك شاليه فى بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش الاستجمام اللى بتحلم بيه وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة تشطيب سوبر لوكس 90 م (2 غرفة نوم +ريس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

27/4/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager