في لاسيرينا السخنة هتلاقي كل اللي انت عاوزه واكتر

(للتقسيط)
|كل اللي انت عاوزه واكتر هتلاقيه في لاسيرينا السخنة بأمتلاكك شاليه 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس واستمتع بخدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وملاعب رياضية ونادي صحي وجيم وسبا وخدمات تانية كتير وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|308,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058976
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